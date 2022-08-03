Huawei закрыла российский интернет-магазин Vmall

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press

Китайская компания Huawei закрыла российский интернет-магазин Vmall, сообщается на сайте фирмы. Продажи остановлены и в мобильном приложении магазина. Представители Vmall предупредили покупателей, что им доставят оформленные ранее заказы в обычном режиме. На продукцию, купленную в интернет-магазине, продолжит действовать гарантия. На сайте Vmall ранее можно было приобрести смартфоны, ноутбуки и другую продукцию компании Huawei.

Huawei остановила продажи в интернет-магазине Vmall, а также в мобильном приложении. Заказы, размещенные ранее в интернет-магазине Vmall, будут доставлены в обычном режиме. На товары, уже купленные в интернет-магазине Vmall, продолжает распространяться гарантийное обслуживание, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Huawei разорвала сотрудничество с 50% внештатных работников из России, которые не заключали официальный трудовой договор. Компания прекратила нанимать новых сотрудников в РФ. В компании Ancor, которая занималась подбором персонала и предоставлением аутсорсинговых услуг для Huawei, заявили, что Huawei пошла на такие меры из-за проблем с логистическими цепочками.

В апреле сообщалось, что Huawei отправила в отпуск сотрудников офиса в России из-за боязни вторичных санкций. Также компания перестала заключать новые контракты на поставку оборудования сотовым операторам. Санкции запрещают торговать с РФ даже третьим странам, которые производят товары с использованием американских технологий и оборудования.