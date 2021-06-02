Глава «Сколково»: Россия сильно отстаёт в стартапах

Председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов на полях ПМЭФ-2021 рассказал NEWS.ru о своём видении экономических тенденций в России, об отличии российских предпринимателей от западных и о том, почему малый бизнес в РФ не стремится вырасти до глобальных масштабов.

— Какой вы видите новую экономику в России?

— Для меня новая экономика — это экономика новых технологий, поскольку я работаю в «Сколково» и в этом смысле к ним неравнодушен. Из года в год число заявок на получение статуса резидента «Сколково» растёт, и мы это особенно почувствовали в прошлом году, в период наиболее жёстких ограничений по коронавирусу. Возможно, у людей освободилось время, и они решили посвятить себя формулированию новых проектов. В прошлом году количество заявок было рекордным.

— Как вы в целом оцениваете положение стартапов в России?

— Если мы говорим об абсолютных цифрах, то показатель ниже, чем в других странах. Конечно, мы тут сильно отстаём. Но если мы говорим про динамику — она положительная.

— Вы согласны с тем, что начинающим компаниям стало легче работать за счёт глобализации? Когда можно выйти и посостязаться с монстрами, не присутствуя в той или иной стране, попытаться выйти на рынок? Нашим компаниям это делать тяжелее, чем немцам или американцам?

— Я согласен с тем, что существуют технологические барьеры, где-то санкционное давление мешает компаниям выходить на определённые рынки, но с другой стороны, это нивелируется теми технологиями, что есть на рынке. Сейчас в тренде цифровые платформы, и они как раз предназначены для того, чтобы масштабировать свой продукт на неограниченное количество людей. И события 2020 года только увеличили интерес к таким платформам.

— Почему российские инновационные компании не развиваются до мирового уровня?

— Возможно, у них нет желания. Компании достигают определённого уровня, это может быть уровень в несколько сотен миллионов рублей. Они видят себя так, их устраивает этот рост, и даже когда мы предлагаем возможности для дальнейшего развития, инвестиции со стороны крупнейших стратегов, у них часто возникают сомнения, и они выбирают независимость и свой путь.

— Может, они не получают отдачи, как в Европе, где доля малых, но высокотехнологичных компаний очень высока?

— Мне кажется, это разные вещи. С одной стороны, малым компаниям объективно сложно перейти в статус средних, часто это происходит через поглощение. В мире тоже мало примеров компаний, которые сохранили основателей, имеют мажоритарный пакет, выросли с нуля и стали единорогом — таких по пальцам можно пересчитать. Это тоже нетипичный путь.

— А стимулировать предпринимателей к росту и развитию как-то можно?

— Мне кажется, это их выбор, основанный на свободе принятия решений. Я не вижу в этом ничего плохого, странно помогать тем, кому это не нужно. Другое дело те, кто хочет развиваться и им без господдержки не обойтись.