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Глава Рыбного союза предсказал низкие цены на красную икру к Новому году

03:27, 27 сентября 2021
Глава Рыбного союза предсказал низкие цены на красную икру к Новому году Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Председатель Рыбного союза Александр Панин заявил, что к Новому году цены на красную икру не превысят цифры 2020 года. Более того, в беседе с агентством ПРАЙМ он допустил, что они окажутся ниже текущих уровней.

Панин отметил, что сейчас добыча икры выше, чем год назад, при этом платёжеспособный спрос не растёт. Он также напомнил, что из-за низкого улова в 2020 году к Новому году цена на продукт поднялась до 5,5 тысячи рублей за килограмм.

По мнению Панина, ближе к этому Новому году цена икры в опте не должна превысить 3,5 тысячи или 4 тысяч рублей за килограмм в зависимости от вида рыбы. Торговые сети могут установить наценку в 20–30%. В итоге в рознице икра будет стоить 4,2–5,6 тысячи рублей, считает эксперт.

Ранее стало известно, что цены на икру горбуши и других лососёвых рыб будут снижаться в России в течение одного-полутора месяцев, сообщил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. По его словам, это связано с тем, что в этом году выловлено более 510 тысяч тонн тихоокеанского лосося. Это на 90% больше показателей прошлого года.

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