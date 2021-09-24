Глава Рыбного союза предсказал низкие цены на красную икру к Новому году

Председатель Рыбного союза Александр Панин заявил, что к Новому году цены на красную икру не превысят цифры 2020 года. Более того, в беседе с агентством ПРАЙМ он допустил, что они окажутся ниже текущих уровней.

Панин отметил , что сейчас добыча икры выше, чем год назад, при этом платёжеспособный спрос не растёт. Он также напомнил, что из-за низкого улова в 2020 году к Новому году цена на продукт поднялась до 5,5 тысячи рублей за килограмм.

По мнению Панина, ближе к этому Новому году цена икры в опте не должна превысить 3,5 тысячи или 4 тысяч рублей за килограмм в зависимости от вида рыбы. Торговые сети могут установить наценку в 20–30%. В итоге в рознице икра будет стоить 4,2–5,6 тысячи рублей, считает эксперт.

Ранее стало известно, что цены на икру горбуши и других лососёвых рыб будут снижаться в России в течение одного-полутора месяцев, сообщил глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. По его словам, это связано с тем, что в этом году выловлено более 510 тысяч тонн тихоокеанского лосося. Это на 90% больше показателей прошлого года.