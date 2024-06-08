Гендиректор WB раскрыла, сколько денег тратят пользователи маркетплейса Бакальчук: покупатели тратят миллионы рублей на Wildberries

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Татьяна Бакальчук

Пользователи Wildberries тратят миллионы рублей на покупки на маркетплейсе, призналась генеральный директор компании Татьяна Бакальчук в ходе обсуждений на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024). Максимальную сумму выкупа она не назвала, но отметила, что самым давним пользователем платформы является она сама, передает корреспондент NEWS.ru.

У нас точно есть очень много людей, у кого сумма выкупа больше миллиона рублей, больше двух-трех [миллионов] наверняка тоже есть. Я могу сказать, кто самый давний покупатель нашей компании. Это я. У меня почти 20-летний опыт покупок на нашем сайте. Сумму выкупа называть не буду, я, честно говоря, не помню, зато точно знаю процент выкупа — там 97%, — отметила она.

Бакальчук рассказала, что минувшей зимой узнала о забавной истории, связанной с покупками на Wildberries. Так, на одной из свадеб проводился конкурс «Мисс Wildberries», результаты которого, по ее словам, оказались неприятными для мужей.

Девушки открывали свои ЛК (личные кабинеты. — NEWS.ru). Та девушка, у кого сумма выкупа была больше всех, становилась «Мисс Wildberries». Там были неприятные моменты, когда мужья узнавали, что потраченная сумма больше, чем они [были] в курсе, — пошутила она.

Бакальчук ранее заявила, что Wildberries находится в постоянном диалоге со всеми органами власти, которые принимают участие в создании законов, направленных на регулирование работы маркетплейсов. Так она ответила на вопрос о том, как она относится к попыткам властей регулировать работу маркетплейсов — приравнять их к торговым сетям, ограничить площади ПВЗ и так далее.