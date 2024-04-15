«Газпром» ликвидирует бизнес в Нидерландах «Газпром» ликвидирует Gazprom Sakhalin Holdings и Gazprom Finance в Нидерландах

Российская газовая корпорация «Газпром» ликвидирует две компании группы в Нидерландах — Gazprom Sakhalin Holdings B.V. и Gazprom Finance B.V., сообщает «Интерфакс» со ссылкой на совладельца структур ООО «Газпром капитал». Уточняется, что выгода от компаний пропала из-за разрыва Гаагой соглашения об избежании двойного налогообложения с Россией.

Первая компания владела долей «Газпрома» в операторе проекта «Сахалин-2». Обе структуры позволяли газовому гиганту выплачивать налог по эффективной ставке 2-3% и выводить прибыль из России. Однако выгода от них пропала, когда Нидерланды отказались от договоренностей с российской стороной. «Газпром» перевел активы нидерландских компаний в юрисдикцию РФ.