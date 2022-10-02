Forbes: технологические миллиардеры США потеряли за год $315 млрд

Фото: Gabe Ginsberg/Keystone Press Agency/Global Look Press

Самые богатые бизнесмены США, заработавшие состояние в сфере технологий, с осени 2021 года потеряли $315 млрд активов, пишет Forbes. Как сообщает журнал, в рейтинге топовых техмагнатов оказались 65 человек, 50 из которых теперь живут беднее, чем в 2021 году.

По информации издания, самые большие убытки потерпели крупные бизнесмены, включая владельца Amazon Джеффа Безоса. Акции компании сократились на 27%, обернувшись потерей $50 млрд для американского предпринимателя. Бизнесмен впервые с 2018 года спустился с первого места, уступив пальму первенства главному инженеру Space X Илону Маску. Безос отстает от Маска на $100 млрд.

Акции Microsoft упали в цене на 15%, из-за чего капитал бывшего гендиректора корпорации Стива Балмера сократился на $13,5 млрд. По этой же причине основатель компании Билл Гейтс лишился $28 млрд. Тем не менее большую часть от этой суммы ($20 млрд) предприниматель пожертвовал Фонду Билла и Мелинды Гейтс.

Акции приложения для организации видеоконференций Zoom упали на 73%. Как указывает Forbes, это связано с тем, что приложение набрало популярность в разгар пандемии коронавируса, когда люди не могли выйти на работу. По завершении эпидемии многие вернулись в офис, в связи с чем создатель приложения Эрик Юань потерял $10,6 млрд.

Журналисты издания также отметили убытки главы компании Meta (деятельность в РФ запрещена) Марка Цукерберга, который лишился $76,8 млрд из-за спада курса акций его фирмы.

Ранее Цукерберг заявил, что корпорация Meta замораживает найм новых сотрудников в принадлежащие ей соцсети, включая Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он добавил, что принято решение сократить бюджеты большинства команд. Это будет первое крупное сокращение бюджета с момента основания соцсети в 2004 году.