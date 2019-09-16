https://static.news.ru/photo/2efc2b24-d844-11e9-a3f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Издание Forbes проанализировало выручку и число сотрудников российских компаний и обнародовало новый рейтинг крупнейших.

На первом месте вновь оказался ЛУКОЙЛ, выручка нефтяной компании за 2018 год составила 8,036 трлн рублей, в ней работает более 102 тысяч людей. «Сургутнефтегаз» и X5 Retail Group расположились на втором и третьем местах рейтинга Forbes .

Топ-10 крупнейших российских компаний покинул РУСАЛ, опустившись на 11-ю строчку рейтинга.

Как писал News.ru ранее, предприниматель Геннадий Тимченко, имеющий доли в компаниях «Новатэк» и «Сибур», поднялся на вторую строчку в списке богатейших людей России по версии Forbes с состоянием в $26,2 млрд. Он обогнал совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, который имеет $21,2 млрд.