Издание Forbes проанализировало выручку и число сотрудников российских компаний и обнародовало новый рейтинг крупнейших.
На первом месте вновь оказался ЛУКОЙЛ, выручка нефтяной компании за 2018 год составила 8,036 трлн рублей, в ней работает более 102 тысяч людей. «Сургутнефтегаз» и X5 Retail Group расположились на втором и третьем местах рейтинга
Топ-10 крупнейших российских компаний покинул РУСАЛ, опустившись на 11-ю строчку рейтинга.
Как писал News.ru ранее, предприниматель Геннадий Тимченко, имеющий доли в компаниях «Новатэк» и «Сибур», поднялся на вторую строчку в списке богатейших людей России по версии Forbes с состоянием в $26,2 млрд. Он обогнал совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, который имеет $21,2 млрд.