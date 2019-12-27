https://static.news.ru/photo/fbada298-2910-11ea-b76f-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/GlobalLookPress

Финансовый директор компании пиццерий Domino's Pizza Дэвид Бауэрнфайнд утонул во время отдыха на острове Маврикий. Об этом сообщила газета «Известия».

Дэвид Бауэрнфайнд погиб во время подводного плавания. На острове он отдыхал со своей семьёй.

Мы все шокированы и глубоко опечалены этой трагической новостью. От лица нашего совета директоров, коллег и франшиз мы выражаем искренние соболезнования супруге Дэвида Николетт и его дочери Орнелле, а также его родственникам и друзьям, — процитировали главного исполнительного директора компании Дэвида Уайлда «Известия».

Отмечается, что финансовый директор франшиз утонул во время подводного плавания. На курорте он отдыхал с женой и дочерью.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Сеть ресторанов Domino’s Pizza в начале сентября 2018 года запустила акцию «Домино'с навсегда». Участники конкурса должны были сделать татуировку с эмблемой компании и выложить фотографию в Сеть с хэштегом «Доминоснавсегда». Но вместе с татуировкой и бесплатной пиццей смельчаки получили НДФЛ, который необходимо самостоятельно выплачивать. Речь идёт о четырёх тысячах рублей ежегодно на протяжении 100 лет.