https://static.news.ru/photo/c48cd010-bcc6-11e9-a357-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Сотрудники Аналитического центра НАФИ выяснили, что экспортную деятельность на данный момент ведут 7% российских малых и средних предприятий (МСП), а начать её хотят 12%.

Наиболее сильную конкуренцию зарубежным компаниям составляют российские предприятия, которые занимаются обрабатывающим производством. Именно они чаще всего планируют заняться экспортом своей продукции.

Рост заинтересованности в их товарах и услугах со стороны иностранных клиентов фиксируют 12% предпринимателей. Ещё 48% считают, что данный фактор остаётся на прежнем уровне, а 9% говорят о его снижении.

Более половины уверены, что продукция их компании способна конкурировать на рынке в РФ с зарубежными аналогами. При этом 26% заявили, что их товары отстают от импортных, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что угольный экспорт из России на Украину за июнь этого года буквально рухнул в сравнении с показателями прошлого года. Разница составила 750 тысяч тонн, или свыше 85%. В минувшем месяце российская сторона экспортировала на украинскую территорию только 129,3 тысячи т.