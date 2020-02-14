Если в Россию из-за распространения короновируса запретят ввозить китайскую чёрную икру, то это может привести к её существенному удорожанию. Цены на деликатес могут взлететь в два раза, рассказали NEWS.ru в аналитическом агентстве «Рыбсеть».

В связи с эпидемией с каждым днём китайская продукция, и не только рыбная, всё больше приобретает статус «токсичной».

И хотя прямых доказательств того, что в китайской рыбе содержится коронавирус, пока не предоставлено, может сработать элементарное желание подстраховаться и ввести торговые ограничения, — отмечает руководитель «Рыбсети» Полина Кирова.

Для российского потребителя ограничения, уже введённые Россельхознадзором на ввоз из Китая аквакультурной рыбы — тилапии, форели, угря и некоторых видов креветок, останутся практически незамеченными. Речь идёт о выпадающих объёмах порядка 100 тыс. тонн в год, которые без особых усилий смогут заместить российские рыбопромышленники.

Chen Xie/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

А вот в случае запрета на ввоз китайской чёрной икры цены на этот деликатес могут вернуться к уровню 2010 года, когда за 1 кг осетровой икры просили от 80 тыс. до 110 тыс. рублей. Сейчас цена на чёрную икру составляет от 40 тыс. рублей за 1 кг, и столь существенное снижение было достигнуто во многом за счёт роста поставок деликатеса из Поднебесной.

По данным Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортёров (ВАРПЭ), объём импорта китайской чёрной икры в России оставляет порядка 20 тонн в год. При этом российские аквафермеры сами производят в год около 45 тонн чёрной икры, из которых 8 тонн уходит на экспорт. Иными словами, Китай обеспечивает почти 35% от всего российского рынка осетровой икры, а если учесть, что некоторые отечественные производители фасуют китайскую икру под видом российской, то реальная цифра может доходить и до 50%.

Пока китайская осетровая икра не попала под коронавирусные запреты, но для ретейлеров и потребителей может стать тревожным звонком то обстоятельство, что Россельхознадзор уже запретил ввозить из Китая самих осетров. Так что если подобный запрет на икру будет введён, то цены всего за два-три месяца могут взлететь практически в два раза, до 80–90 тыс. рублей за 1 кг, подчеркнула Кирова.

Китайские власти уже всерьёз обеспокоены угрозой торговой изоляции, в том числе и на мировом рыбном рынке, которая набирает обороты. Как известно, Индонезия уже ввела запрет на ввоз живой рыбы из КНР, а Индия, в свою очередь, прекратила поставлять в Поднебесную своего краба, который после переработки опять же должен был идти на экспорт в третьи страны.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что российские рыбаки уже рассматривают возможность перенаправить около 600 тыс. тонн минтая, которые должны были пойти на переработку на китайские заводы, в другие страны.

Со своей стороны Китай изо всех пытается сохранить свои позиции, и например, с 14 февраля снизил на 2,5–5% пошлины на рыбную продукцию из США, главным образом на минтай и лобстеры. Пекин сейчас производит около 60 млн тонн рыбной продукции ежегодно, что составляет порядка 35% от всего мирового рынка.