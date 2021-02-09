Чубайса сняли со всех постов в Российском союзе промышленников

https://static.news.ru/photo/95fcfa04-6ab7-11eb-8a62-96000091f725_660.jpg Анатолий Чубайс Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский союз промышленников и предпринимателей проголосовал за снятие Анатолия Чубайса со всех постов в РСПП по его заявлению.

Договорились о том, что он сохранится в периметре РСПП в том или ином качестве, в том числе в экспертном качестве, потому что он нам нужен как представитель точки зрения по устойчивому развитию, по климату и так далее, с которым, безусловно, нам диалог нужно вести, — рассказал РИА Новости глава союза Александр Шохин.

По его словам, позиция Чубайса «жёсткая и не всем в РСПП подходит, но взаимодействие будет обеспечено».

Анатолий Чубайс был назначен специальным представителем президента РФ Владимира Путина по связям с международными организациями. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Чубайс в новой должности не будет госслужащим и не войдёт в штат сотрудников администрации.

2 декабря президент Владимир Путин предложил первому зампреду Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову стать главой «Роснано» вместо Чубайса, который возглавлял организацию с момента её создания в 2011 году. Вскоре после этого правительство утвердило отставку прежнего руководителя компании и рекомендовало назначить Куликова его преемником. 4 декабря совет директоров АО «Роснано» утвердил кандидатуру Куликова.

Песков, комментируя отставку Чубайса с поста главы «Роснано», заявил, что это решение связано с «обычным ротационным процессом». В последний день работы Чубайса, 3 декабря, компания выпустила ролик, посвящённый уходящему руководителю. Видео представляет собой нарезку кадров, освещающих деятельность Чубайса на посту главы «Роснано». Саундтреком к этому ролику стала знаменитая песня «Есть только миг» из кинофильма «Земля Санникова» в исполнении Олега Анофриева, писал NEWS.ru.