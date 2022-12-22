ЦБ объявил о продаже банка «Открытие» ВТБ за 340 млрд рублей

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Совет директоров Банка России принял решение о продаже банка «Открытие» ВТБ, говорится в сообщении на сайте регулятора. Сумма сделки составит 340 млрд рублей. Она состоится до конца текущего года.

Банк России и Банк ВТБ (ПАО) заключили договор о реализации 100% акций ПАО Банк «ФК Открытие», в соответствии с которым покупная цена за акции составляет 340 млрд рублей, — говорится в сообщении.

Часть акций ВТБ оплатит денежными средствами в размере 233,127 млрд рублей, а оставшееся — облигациями федерального займа, стоимость которых по рыночным ценам составляет 106,873 млрд рублей.

В ВТБ подтвердили заключение договора и отметили, что план по интеграции бизнесов банков будет утвержден после закрытия сделки. В пресс-релизе также указано, что стратегия развития группы ВТБ с учетом приобретения «Открытия» будет предполагать дальнейшее усиление позиций на отечественном рынке. В ВТБ заверили, что для клиентов «Открытия» в ближайшее время ничего не изменится, все ключевые продукты и сервисы будут сохранены.

Присоединение к ВТБ подпавших под санкции банков «Открытие» и РНКБ в апреле одобрил президент Владимир Путин. Идея принадлежала главе ВТБ Андрею Костину, который озвучил ее премьер-министру Михаилу Мишустину. Инициативу поддержала и глава ЦБ Эльвира Набиуллина, назвав такое решение разумным.