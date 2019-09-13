https://static.news.ru/photo/5815dff2-d5b8-11e9-8c5a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Великобритания увеличила запасы шампанского по меньшей мере на год. На такой шаг местные импортёры пошли из-за возможных трудностей в случае выхода страны из ЕС без сделки с Брюсселем.

Угроза «жёсткого» Brexit помогла производителям из Франции увеличить поставки продукции в Великобританию. Размер дополнительного объёма не называется, известно лишь, что продукции поставлено столько, что она закроет все потребности британцев, сообщает SkyNews со ссылкой на производителей напитка.

Лондон является крупнейшим импортёром шампанского с долей 17%. В 2018 году из Франции было поставлено 26,8 млн бутылок напитка.

Ранее News.ru сообщал, что жители Великобритании всё активнее готовятся к выходу страны из Евросоюза — они запасаются предметами первой необходимости. Согласно результатам опроса компании Kantar, еду и лекарства «на чёрный день» закупили 9% британцев. Этот показатель с августа вырос на 3 п.п. Наиболее активно запасы делают граждане в возрасте от 25 до 34 лет. При этом мужчин среди них больше, чем женщин.