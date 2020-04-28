Более 5,8 тыс. представителей среднего бизнеса в Москве получат поддержку

https://static.news.ru/photo/f8c08ace-1230-11ea-b5a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Претендовать на имущественную поддержку в Москве в условиях пандемии коронавирусной инфекции могут 14,5 тысячи предпринимателей. Более трети из них — представители малого и среднего бизнеса. Об этом заявил заместитель мэра столицы по экономике Владимир Ефимов.

По его словам, имущественная поддержка будет заключаться в отсрочках и отменах платежей за аренду городского имущества. Более 2,5 тысячи компаний из общего числа тех, кто может рассчитывать на отмену платежей на время карантина, представляют средний и малый бизнес.

Кроме того, одна из принятых мер поддержки в виде отсрочки по выкупленному у города имуществу направлена исключительно на 3,3 тысячи субъектов МСП. Таким образом, действующая в Москве имущественная поддержка охватывает более 5,8 тысячи представителей малого и среднего бизнеса, — приводится высказывание Ефимова на сайте мэрии Москвы.

Как ранее передавал NEWS.ru, Торгово-промышленная палата (ТПП) России провела опрос, согласно которому половина российских бизнесменов заявили о нежелании влезать в кредиты, даже беспроцентные, во время пандемии коронавирусной инфекции.