Бизнесменов могут лишить отсрочки оплаты аренды за нарушения мер карантина

Президиум Верховного суда РФ указал, что арендатора могут лишить права отсрочки уплаты аренды, если он нарушит режим ограничений в период распространения коронавируса.
Изменения были внесены в статью 19 федерального закона от 1 апреля 2020 года «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», по которой арендодатель может требовать уменьшения арендной платы за 2020 год из-за невозможности использовать имущество после введения ограничений. В течение 30 дней после обращения собственник помещения должен заключить дополнительное соглашение по отсрочке.
Если арендодатель докажет, что арендатор не пострадает из-за введённых ограничений или же он использует объект аренды вопреки установленным ограничительным мерам, то суд может отказать арендатору в праве отсрочки уплаты аренды полностью или частично.
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