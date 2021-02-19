Бизнес предупредил о росте цен на продукты из-за подорожания упаковки

https://static.news.ru/photo/07964b4c-728e-11eb-8b16-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Руспродсоюз (РПС), объединяющий более 400 российских предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, направил письмо руководителю Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максиму Шаскольскому с просьбой проверить обоснованность увеличения стоимости пластиковых упаковок.

С конца 2020 года участники союза получают предупреждения о росте цен на пластиковую упаковку в среднем на 10–15%. При этом поставщики объясняют решение повышением стоимости приобретаемого сырья: цена полиэтилена с июня прошлого года выросла на 25–30%, с 78 тысяч до 115 тысяч рублей за тонну, — сообщает «Коммерсант».

По данным директора компании «Химпартнёры» Константина Рзаева, рост цен на три самых популярных упаковочных полимера (ПЭТ, полиэтилен, пропилен) начался ещё в июле прошлого года, а сейчас цена сырья выросла вдвое. По мнению Рзаева, избежать повышения стоимости упаковки невозможно, так как доля сырья в ней составляет 40–70%.

Сейчас производители используют полимеры, закупленные в ноябре—декабре 2020 года, а через два месяца будут работать уже на супердорогом сырье, — считает Рзаев.

Как писал NEWS.ru, аналитическая служба FinExpertiza предоставила отчёт, согласно которому цены на еду в России увеличились на 7% в январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обогнав инфляцию. Этот показатель стал рекордным с 2016 года. Особенно сильно за год подорожал сахар — на 64%, на втором же месте подсолнечное масло, прибавившее в цене 26%. Стоит заметить, что в 2020 году власти ввели ценовое регулирование на эти продукты. Также значительно подорожали крупы и бобовые (на 20,8%), куриные яйца (18%), овощи и фрукты (16,3%), а также макароны (12,9%).

По стране в целом отмечалась негативная социально-экономическая тенденция. Инфляция и рост цен были ниже в благополучных районах страны. Высокий рост цен, напротив, оказался в бедных регионах с малообеспеченными жителями, вынужденными тратить основную часть своих денег на еду. Лидерами по росту цен стали Дагестан, Саратовская область и Адыгея.