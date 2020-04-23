АвтоВАЗ готов сократить рабочую неделю без должной помощи властей

https://static.news.ru/photo/c68b80d2-8575-11ea-9050-fa163e074e61_660.jpg Фото: Thomas Körbel/dpa/Global Look Press

Руководство концерна АвтоВАЗ приняло решение ввести на предприятиях четырёхдневную рабочую неделю. Решение временное, оно принято в связи с прогнозируемым снижением объёмов отечественного авторынка.

Изменения в рабочем графике будут введены 29 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя компании. Тот отметил, что прогнозы на апрель-май имеют «значительный негативный» характер, а по итогам года ожидается уменьшение рынка на 30-50%.

Главным приоритетом АвтоВАЗа является сохранение рабочих мест, заверил представитель концерна.

Он уточнил, что решение является предварительным: в компании рассчитывают на улучшение ситуации, так как правительство изучает вопрос о введении дополнительных мер по стимулированию российского авторынка. В случае его восстановления можно было бы сохранить пятидневную рабочую неделю и после 29 июня, подчеркнул представитель АвтоВАЗа.

Ранее, как писал NEWS.ru, стало известно, что завод АвтоВАЗа в Ижевске приостановит работу с 27 апреля. Прекращение деятельности связано с перебоями с поставкой комплектующих