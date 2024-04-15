Apple уступила место мирового лидера по производству смартфонов IDC: Apple заняла второе место в списке крупнейших производителей смартфонов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Американская компания Apple спустилась на вторую строчку в рейтинге крупнейших производителей смартфонов, следует из данных исследования IDC. Корпорацию из США опередил южнокорейский бренд Samsung.

По сведениям IDC, поставки iPhone в первом квартале 2024 года уступали приблизительно по 10%. Это связывают с усилением конкуренции со стороны производителей смартфонов на базе Android. В декабре прошлого года Apple продемонстрировала высокие результаты продаж, обогнав Samsung, однако затем произошел спад.

В начале года Apple продала 50,1 млн iPhone, тогда как в прошлом году этот показатель составил 55,4 млн за аналогичный период. Также в последнем квартале 2023 года поставки Apple в Китае сократились на 2,1% в сравнении с данными, полученными годом ранее.

В январе — марте на 7,8% выросли мировые поставки смартфонов, показатель достиг отметки 289,4 млн единиц. На долю Samsung приходится 20,8%, далее следуют Apple и Xiaomi c 17,3% и 14,1% соответственно.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России заподозрила Apple в нарушении антимонопольного законодательства. В ведомстве потребовали от компании предоставить подробную обоснованную позицию по ситуации с доступом российских платежных систем к бесконтактной оплате в iOS.