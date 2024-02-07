Стало известно, когда IKEA вернется в Россию Финаналитик Разуваев: IKEA вернется в Россию после украинского конфликта

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

IKEA может вернуться в Россию после окончания украинского конфликта, заявил NEWS.ru финансовый аналитик Александр Разуваев. Случится это, считает он, уже в этом году. По его словам, для компании российский рынок очень большой и терять деньги она не хочет.

По моему мнению, но это, скорее, больше ощущение, что в текущем году украинский вопрос разрешится. С нас не снимут санкции, но разморозят наши резервы, а мы разморозим их инвестиции на Московской Бирже. Плюс не будет запрета на возвращение в Россию. Кто захочет — тот вернется. Я думаю, в IKEA на это надеются, — говорит аналитик.

Разуваев поясняет, что для IKEA ключевым моментом является стабильность курса рубля в диапазоне от 70 до 100. И сейчас ситуация на валютном рынке говорит в пользу возврата.

Деньги терять не очень хотят. Российская экономика слишком большая, чтобы ее изолировать. Возвращение неминуемо, — подытожил спикер.

Ранее стало известно, что IKEA продлила право на товарный знак до августа 2033 года. В пакет вошли фирменный логотип, полный перечень услуг компании и право официально продавать свои товары в России. Соответствующую заявку штаб-квартира корпорации в Нидерландах подала 1 августа прошлого года. В Роспатенте одобрили ее 2 февраля.