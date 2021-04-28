Американский миллиардер назвал причину коррупции в России

https://static.news.ru/photo/6649cc2a-a8b4-11eb-902f-96000091f725_660.jpg Рэй Далио Фото: Javier Rojas/Global Look Press

Известный американский инвестор, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио считает, что основная причина коррупции в России — неумение людей, в первую очередь предпринимателей, действовать сообща. Об этом он сообщил в интервью РБК.

В Китае тоже была острой проблема коррупции. Но, в отличие от Китая, для России оказалось слишком сложно построить систему противодействия ей, организовать людей, чтобы они были более продуктивными, сотрудничая между собой. Ваши предприниматели просто не научились взаимодействовать друг с другом — они скорее пойдут в обход системы, нежели будут строить её сообща, — заявил Далио.

Среди других проблем российской экономики он назвал неразвитые рынки капитала и низкие инвестиции в инфраструктуру, а также в образование.

71-летний миллиардер, которого ещё называют «Стивом Джобсом от инвестирования», входит в сотню богатейших людей мира списка Forbes (собственное состояние — $20,3 млрд).

Впервые за последние пять лет в России в I квартале было зарегистрировано больше 40 тысяч преступлений экономической направленности. Число зарегистрированных коррупционных преступлений выросло на 18,7%. Их количество увеличилось в разы в республиках Алтай, Хакасия, Приморском и Камчатском краях, Белгородской, Волгоградской, Калужской, Магаданской, Пензенской и Томской областях.

Материальный ущерб, причинённый всеми видами экономических преступлений, на этапе предварительного расследования оценён в 101,6 млрд рублей. Значительная его часть приходится на налоговые преступления (около 22,7 млрд рублей). Материальный ущерб, нанесённый преступлениями коррупционной направленности, за три месяца превысил 18,5 млрд рублей против чуть более 10 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года.