Акции Tesla взлетели после роста прибыли компании в I квартале 2020 года

https://static.news.ru/photo/fbc6113e-8aa4-11ea-bf06-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/Global Look Press

Чистая прибыль Tesla за три первых месяца 2020 года составила $16 млн, аналогичный период прошлого года компания завершила с убытком в $702 млн.

Таким образом, прибыль без учёта дополнительных расходов и доходов составила $1,24 на акцию. После публикации финансовой отчётности акции подскочили на 10% на дополнительные торгах, прошедших 29 апреля, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, в марте 2020 года американский бизнесмен Илон Маск потерял около 18% состояния. За неделю оно уменьшилось на $5,5 млрд из-за обвала мировых рынков. Акции его компании Tesla рухнули на 22%.