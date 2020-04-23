Аэропорт «Внуково» на 50% сократил зарплаты топ-менеджменту

Московский аэропорт «Внуково» сократил зарплаты топ-менеджменту более чем на 50%. Такое решение было принято из-за сложной ситуации в отрасли на фоне пандемии коронавируса.
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Ранее на подобный шаг пошли в авиакомпании «Аэрофлот». По словам официального представителя авиакомпании Михаила Дёмина, руководство организации сократило себе доход на 40% с 1 апреля.
Кроме того, перевозчик отказался от всех закупок, не связанных непосредственно с обеспечением деятельности. Компания отменила покупку автотранспорта и все контракты рекламы в СМИ, писал NEWS.ru.
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