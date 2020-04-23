Аэропорт «Внуково» на 50% сократил зарплаты топ-менеджменту

https://static.news.ru/photo/8e627e8a-8576-11ea-ba09-fa163e074e61_660.jpg Аэропорт «Внуково» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Московский аэропорт «Внуково» сократил зарплаты топ-менеджменту более чем на 50%. Такое решение было принято из-за сложной ситуации в отрасли на фоне пандемии коронавируса.

Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта.

Ранее на подобный шаг пошли в авиакомпании «Аэрофлот». По словам официального представителя авиакомпании Михаила Дёмина, руководство организации сократило себе доход на 40% с 1 апреля.

Кроме того, перевозчик отказался от всех закупок, не связанных непосредственно с обеспечением деятельности. Компания отменила покупку автотранспорта и все контракты рекламы в СМИ, писал NEWS.ru.