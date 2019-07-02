https://static.news.ru/photo/517e03de-9cf3-11e9-a713-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Jinipix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тысячи израильтян эфиопского происхождения перекрыли автодороги в еврейском государстве. Таким образом они протестуют после смерти представителя своей общины в конфликте с полицией.

Манифестации, продолжающиеся вторые сутки, перерастают в столкновения с ранеными и задержанными, передаёт РИА Новости .

На одной из трасс, как сообщает местная полиция, демонстранты подожгли автомобильные покрышки и стали закидывать силовиков камнями. В окрестностях города Гедера ранены трое полицейских, повреждены два автомобиля.

Схожая обстановка складывается возле населённого пункта Кирьят-Ата на севере Израиля, где задержаны 19 протестующих. В окрестностях города Хадеры полицейского госпитализировали после того, как ему в голову прилетел камень.

Дорожная полиция сообщает, что по меньшей мере 12 участков крупных автострад Израиля в вечерний час-пик оказались заблокированы.

Протесты вспыхнули после того, как израильские силовики застрелили 19-летнего представителя эфиопской общины. Трагедия произошла в предместье города Хайфы. Полицейские пытаются представить инцидент таким образом, что молодой человек якобы применил оружие, разнимая двух дерущихся молодых людей и якобы сам подвергся нападению с их стороны.

В Израиле проживают порядка 130 тысяч выходцев из Эфиопии и их потомков, которые исповедуют иудаизм или были на своей родине принудительно обращены в христианство. Они часто жалуются на дискриминацию и жестокость полиции еврейского государства.

Как писал News.ru, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Европу ввести санкции против Ирана. По его мнению, это необходимо в качестве ответа на превышение предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий (СВПД) лимита обогащённого урана.