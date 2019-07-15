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Решения о предоставлении налоговых льгот «Роснефти» на арктические проекты пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В компании действительно очень часто инициируют проекты, сложные по выполнению, трудновыполнимые в связи со стандартной налоговой нагрузкой. Что касается этой конкретной ситуации, то каких-либо решений окончательных не принималось, поэтому комментировать...