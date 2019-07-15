Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин направил президенту России Владимиру Путину письмо, в котором изложил план нового проекта развития Арктики.
Как пишет газета «
Сообщается, что глава нефтяного гиганта попросил президента поддержать законопроект о развитии Арктики, предусматривающий спецрежим для инвесторов. Глава государства поручил премьер-министру Дмитрию Медведеву изучить предложение Сечина.
Как ранее писал News.ru, «Роснефть» выделит 254,9 млн рублей на искусственное воспроизводство водных биоресурсов в Обь-Иртышском бассейне. Речь идёт о выпуске в местные водоёмы молодого сибирского осетра, а также мальков муксуна и пеляди.