https://static.news.ru/photo/2e279ee2-93ff-11e9-839d-fa163e074e61_1024.jpg Борис Титов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Предприниматель из Санкт-Петербурга, гендиректор компаний «Биоресурс» и «Гранит-ПМГ» Роман Стародубец, который был включён в так называемый список Титова, вернулся в Россию.

По данным пресс-службы уполномоченного при президенте РФ по правам предпринимателей Бориса Титова, уголовное дело в отношении бизнесмена было возбуждено после его «неосторожного поручительства и залога земельных участков по договору о предоставлении кредитной линии» компании «Экотекс».

После того как она прекратила платежи, в отношении руководителя компании Евгения Митковца было заведено уголовное дело. При этом он заявил, что Стародубец участвовал в мошеннической схеме.

В пресс-службе уточнили, что в связи с действиями предпринимателей заложенное имущество оказалось под угрозой, а Стародубец стал фигурантом и был объявлен в федеральный розыск.

Весной Генпрокуратура сообщила об отмене меры пресечения в виде заключения под стражу и международного розыска.

В данном случае Роман Стародубец стал своего рода заложником даже не своих, а чужих действий. Я надеюсь, что снятие ареста и возвращение Стародубца в Россию позволяет ему более активно участвовать в судебном процессе и более эффективно отстоять свои интересы, — отметил Титов.

Он добавил, что в настоящее время, несмотря на все сложности, продолжается работа по возвращению заявителей на родину, передаёт ТАСС .

Ранее News.ru писал, что Верх-Исетский суд Екатеринбурга вынес приговор бизнесмену из «списка Титова» Сергею Капчуку. Он обвинялся в мошенничестве при приобретении квартиры за 2 млрд рублей.

«Список Титова» был составлен в феврале 2018 года после того, как уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов встретился в Лондоне с уехавшими из России бизнесменами, против которых возбуждены уголовные дела. В список вошли 40 имён.