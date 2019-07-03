https://static.news.ru/photo/ca8d25cc-9d82-11e9-8394-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Ретейлер «Красное и Белое» перевёл основные операционные компании в юрисдикцию Кипра. Об этом свидетельствуют данные системы «СПАРК».

Основатель компании Сергей Студенников после всех изменений по-прежнему остался стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited. Под контроль новой фирмы перешли ООО «Прометей», «Абсолют» и «Оазис».

В пресс-службе ретейлера пояснили, что изменения осуществляются в рамках объединительных процедур с сетью «Дикси», сообщает ТАСС .

После завершения объединения компаний мы сделаем официальное заявление, — отметили в компании.

Федеральная антимонопольная служба РФ в конце апреля одобрила сделку по слиянию ретейлеров «Дикси», «Красное и Белое» и «Бристоль». Об этом сообщил представитель мажоритарного акционера объединённого бизнеса, писал News.ru.