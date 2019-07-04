https://static.news.ru/photo/119899f2-9ec2-11e9-af49-fa163e074e61_1024.jpg Фото: gazprom-neft. ru/Global Look Press

Представители ООО «Белгородский нефтеперерабатывающий завод» (НПЗ) подали в суд заявление о самобанкротстве предприятия.

Арбитражный суд Белгородской области потребовал у руководства завода предоставить справки об отсутствии денег на счетах предприятия и сведения об общей сумме долгов по исполнительным листам и платёжным квитанциям. Заявление оставлено без движения до 26 июля, передаёт « Интерфакс ».

News.ru уже писал, что суд отменил арест генерального директора НПЗ Олега Майорова, обвиняемого в невыплате зарплат 121 рабочему предприятия на сумму 21 млн рублей. Ранее представители коллектива предприятия вступились за него.