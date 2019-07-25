КНДР совершила запуск неустановленного снаряда. Об этом сообщило агентство
По данным агентства, пуск был произведён в районе северокорейского города Вонсан. В КНШ сообщили, что «отслеживают ситуацию» и сохраняют боеготовность. Западные СМИ сообщают о том, что Пхеньян запустил снаряд малой дальности.
Как писал News.ru, 4 мая КНДР запустила реактивные снаряды в направлении Японского моря. По официальной версии, пуск был проведён в рамках учений. Манёвры проводились для того, чтобы проверить умение военнослужащих «обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием», объяснили тогда северокорейские власти.