https://static.news.ru/photo/172c9f32-ae60-11e9-979c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: kcnawatch.co/Global Look Press

КНДР совершила запуск неустановленного снаряда. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на данные Комитета начальников штабов (КНШ) Вооружённых сил Республики Корея.

По данным агентства, пуск был произведён в районе северокорейского города Вонсан. В КНШ сообщили, что «отслеживают ситуацию» и сохраняют боеготовность. Западные СМИ сообщают о том, что Пхеньян запустил снаряд малой дальности.

Как писал News.ru, 4 мая КНДР запустила реактивные снаряды в направлении Японского моря. По официальной версии, пуск был проведён в рамках учений. Манёвры проводились для того, чтобы проверить умение военнослужащих «обращаться с дальнобойными реактивными орудиями крупных калибров и тактическим управляемым оружием», объяснили тогда северокорейские власти.