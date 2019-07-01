Китайские производители начали принимать предзаказы на термокружку, похожую на ёмкость, из которой пил российский президент Владимир Путин во время саммита G20 в Осаке.
Сотни интернет-магазинов добавили соответствующий товар в свой ассортимент, сообщает
Копия путинской кружки находится на предпродажной подготовке, которая будет завершена через две недели, — говорится в одном из рекламных слоганов.
Представитель одного из продавцов рассказал журналистам, что рекомендует покупателям кружку как высококачественную и полезную для здоровья. По его словам, её заказали уже больше 100 человек.
Лидеры G20 пришли на ужин со своим— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA)
pic.twitter.com/1X0bBGlHLe 28 июня 2019 г.
Ранее News.ru писал, что на встрече высокопоставленных политиков президент пил из собственной термокружки, тогда как перед большинством других участников мероприятия стояли одинаковые бокалы с вином.