Фото: twitter.com/jrossiny96

Китайские производители начали принимать предзаказы на термокружку, похожую на ёмкость, из которой пил российский президент Владимир Путин во время саммита G20 в Осаке.

Сотни интернет-магазинов добавили соответствующий товар в свой ассортимент, сообщает Global Times.

Копия путинской кружки находится на предпродажной подготовке, которая будет завершена ​​через две недели, — говорится в одном из рекламных слоганов.

Представитель одного из продавцов рассказал журналистам, что рекомендует покупателям кружку как высококачественную и полезную для здоровья. По его словам, её заказали уже больше 100 человек.

Ранее News.ru писал, что на встрече высокопоставленных политиков президент пил из собственной термокружки, тогда как перед большинством других участников мероприятия стояли одинаковые бокалы с вином.

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