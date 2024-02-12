Юрист назвал способ борьбы с автохламом Юрист Русяев: на бесхозные автомобили нужно жаловаться в администрацию

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Проблему бесхозных автомобилей, брошенных во дворах, можно решить путем обращения в местную администрацию, рассказал в беседе с LIFE.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в Москве и Подмосковье существует определенный регламент, позволяющий эвакуировать бесхозный транспорт.

Как пояснил эксперт, для борьбы с автохламом необходимо обратиться в местную администрацию с требованием убрать конкретный автомобиль. При этом нужно максимально подробно описать местоположение, марку, модель, цвет, состояние машины. После этого администрация обязана создать комиссию для осмотра автомобиля и установления его владельца.

Если владелец не установлен или отказался от машины, ее признают бесхозной и отвезут на штрафстоянку с последующей утилизацией, продолжил Русяев. В случае если владелец установлен, ему предписывается убрать автомобиль в течение 14 дней. Если он этого не сделает, машина подлежит эвакуации.

Иногда местные власти игнорируют обращения, в этом случае можно подать жалобу в вышестоящие инстанции или обратиться в суд с иском о признании автомобиля бесхозным, резюмировал юрист.

Ранее президент РФ Владимир Путин согласился с тем, что автовладельцы, купившие машины в ближнем зарубежье до введения нового утильсбора, не должны облагаться повышенными ставками. По словам главы государства, закон обратной силы не имеет, поэтому если сама сделка купли-продажи состоялась до введения этого нового утильсбора, то людей нельзя облагать дополнительными сборами.