Как и за сколько купить японскую машину в России после запрета импорта Автомобили с большими двигателями скоро станут дефицитом

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Власти Японии запретили импортировать в Россию гибридные автомобили, электрокары и машины с бензиновыми и дизельными агрегатами объемом более 1,9 л (ранее подобное ограничение было принято и Европейским союзом). Какие машины теперь нельзя ввозить из Токио и других городов в нашу страну, как это отразится на вторичном рынке и что теперь делать покупателям — в материале NEWS.ru.

Как санкции Японии сказались на рынке авто

С 9 августа 2023 года Япония запретила отправлять в Россию около 750 товаров в рамках нового пакета санкций. Среди них значатся такие, как шины для большегрузных машин, яхты, автокресла, автозамки, стекла и некоторые автомобили.

Под ограничения попали новые и подержанные машины с двигателями внутреннего сгорания объемом более 1,9 л, все модели с гибридным приводом (вне зависимости от объема бензиновой составляющей) и электромобили. Также запрещено отправлять из Японию в Россию легкие коммерческие автомобили, причем тут ограничение по объему двигателя — уже 660 куб. см, а также грузопассажирские универсалы.

Ранее Япония уже вводила ограничения на ввоз машин в Россию. Однако тогда было запрещено отправлять автомобили стоимостью более ¥6 млн, что составляет порядка 4,1 млн руб., но эти ограничения почти никак не отражались на вторичном рынке, разве что были сложности с трехлетними дорогими премиальными моделями.

Но новые санкции способны нанести по рынку подержанных японских машин более серьезный удар. По статистике Министерства финансов Японии, за первые шесть месяцев 2023 года в Россию было ввезено около 200 тыс. подержанных авто (+32,8% по сравнению с 2022 годом). При этом подавляющее большинство их них имело двигатели объемом более 1,9 л или были гибридами.

Какие японские автомобили попадают под запрет

Больше всего сложностей будет с покупкой японских внедорожников и больших седанов, которые так любили российские покупатели. Например, последнее поколение самого популярного на нашем вторичном рынке кроссовера Toyota RAV4 оснащается в Японии двигателями объемом 2 и 2,5 л. Таким образом, рафики непосредственно из Японии больше ввести не получится.

Под запретом также окажутся и другие кроссоверы, которые входят в топ по продажам. Так, Nissan X-Trail предыдущего поколения, который активно привозили к нам в страну, тоже имеет двигатели объемом более 1,9 л (плюс многие версии были гибридами). Не попадет больше в Россию из Японии и Mazda CX-5, которая имеет двигатели объемом более 2 литров.

Пострадают также среднеразмерные и крупные седаны. Например, 9-е поколение популярной у нас Toyota Camry (кузов XV70) на японском рынке оснащалось только моторами объемом 2,5 л, причем еще и с гибридным приводом. Будут сложности и с популярными на Дальнем Востоке большими минивэнами: Toyota Alphard, Nissan Serena, Mitsubishi Delica D:5 и прочие модели, которые имеют моторы объемом более 2 литров или гибридные силовые установки.

Отдельно стоит отметить рынок элекромобилей — в последнее время он развивался в России неплохими темпами. Например, по итогам первых 6 месяцев 2023 года было продано около 5 тыс. подержанных электрокаров, что на 12% больше, чем в 2022 году. И самой популярной моделью в этом сегменте был японский Nissan Leaf. Больше половины покупателей подержанных электрокаров в России выбрали эту модель (2745 шт. за первые 6 месяцев 2023 года, для сравнения: «Теслу» купили 1018 человек). Но с 9 августа 2023 года ввоз электромобилей из Японии тоже попал под запрет.

Фото: shutterstock.com

Какой автомобиль можно привезти из Японии после 9 августа

Несмотря на новые ограничения, полного запрета на ввоз машин в Россию нет. Покупать автомобили в Японии все еще можно. Просто теперь спрос сместится на модели, которые оснащаются небольшими по объему моторами с наддувом.

Так, вместо Toyota RAV4 можно приобрести Honda CR-V: модель пятого поколения, которая выпускалась с 2018 по 2022 год, оснащалась на японском рынке бензиновым двигателем объемом 1,5 л с наддувом, который выдает 190 л. с. 1,5-литровый бензиновый мотор можно найти и под капотом большого семиместного минивэна Honda Stepwgn.

Кроме того, можно выбрать более компактную модель. Например, вместо Toyota Camry остановить свой выбор на Corolla, а вместо кроссовера Mazda CX-5 купить CX-3 или CX-30. В Японии также представлен широкий выбор небольших однообъемников типа Honda Fit или Toyota Sienta (например, последняя модель имеет даже семиместную версию). Кроме того, это не коснется небольших кроссоверов марки Suzuki, включая популярный в России внедорожник Jimny.

Через какие еще страны можно привезти японские автомобили

Еще один вариант покупки японских автомобилей, причем с любым по объему мотором, — это поставка через третьи страны. Например, Toyota, Nissan или Mazda можно купить в Китае или на Ближнем Востоке, а затем отправить их в Россию. Собственно, именно так в Россию ранее и завозились дорогие японские, американские или европейские автомобили.

Еще один вариант доставки из Японии подразумевает, что подержанные машины будут закупаться на японских аукционах, а затем отправляться на кораблях, например, в Китай. Там автомобили будут перегружаться на другой паром, который следует уже во Владивосток. Однако нужно понимать, что подобная схема обязательно приведет к росту стоимости машин (примерно на 10–20%), также увеличится время поставки.

Фото: shutterstock.com

Из-за чего произойдет рост цен на подержанные автомобили

Цены на подержанные автомобили вырастут не только из-за новых санкций. Большое влияние на вторичный рынок могут оказать и увеличенные коэффициенты утилизационного сбора (его вместе с таможенным акцизом надо платить при ввозе автомобиля из-за границы). Так, если раньше сбор за автомобиль старше трех лет с мотором объемом два-три литра составлял 480 200 руб., то с 1 августа платить нужно уже 1 279 000 руб.

Правда, такие высокие ставки утилизационного сбора касаются только компаний. Частные лица могут один раз в год привезти автомобиль с мотором объемом до трех литров для личного пользования и заплатить утилизационный сбор в размере 3400–5200 руб. (льгота действует также и для электромобилей). Если после оформления документов автомобиль будет продан в течение 12 месяцев, то утилизационный сбор придется заплатить в полном объеме.

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