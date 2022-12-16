В России новых иномарок осталось на месяц продаж «Известия»: автоцентры распродадут оставшиеся иномарки в ближайший месяц

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Автодилеры предупредили о том, что оставшиеся 20–30 тысяч новых иномарок в стране будут распродаваться в ближайший месяц. Склады автоцентров на сегодня серьезно истощились, запасы не могут обеспечить даже месячные продажи, пишут «Известия» со ссылкой на ассоциацию «Российских автомобильных дилеров» (РОАД).

Осталось совсем немного автомобилей: где-то пять экземпляров тех или иных брендов, где-то десять. Автоцентр средней руки раньше продавал около 30 машин в месяц. Получается, что эти запасы не могут обеспечить даже месячные продажи, — приводит издание слова вице-президента РОАД Алексея Подщеколдина.

По его словам, в России работают около трех тысяч автоцентров, новых машин осталось несколько десятков тысяч, дефицит составляет 1,1 млн автомобилей. На складах у дилеров почти не осталось машин средней ценовой категории, таких, как Kia, Hyundai, Toyota, Renault, Volkswagen. Импортировать такие автомобили сейчас невыгодно, утверждают эксперты.

Из-за трудных путей поставок и высокой пошлины цена на дешевый автомобиль поднимается как минимум на 10%. Люди не готовы переплачивать, — цитирует газета вице-председателя Национального автомобильного союза (НАС) Яна Хайцеэра.

Эксперт считает, что параллельный импорт еще не работает как следует и не в состоянии разрешить всю ситуацию. Неохотно поставляются в Россию авто из дилерских центров Казахстана, Армении, Киргизии и Белоруссии. Китайский рынок, несмотря на увеличение своего присутствия в России, также пока не может предложить российскому потребителю достаточное количество моделей автомобилей. К тому же китайские автодилеры повысили цены на весь модельный ряд.

Ранее сообщалось, что к концу 2022 года на российском автомобильном рынке осталось 14 брендов из 60, присутствовавших в январе. При этом три из них — российские, а остальные представляют Китай. Поставки автомобилей в Россию приостановили почти все европейские, американские и корейские бренды. Минпромторг внес их в перечень параллельного импорта.