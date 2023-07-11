В ГД назвали марки машин, на которые можно пересадить российских чиновников Вице-спикер ГД Чернышов предложил стимулировать госзакупками только «родные» марки автомобилей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В России есть все возможности для того, чтобы пересадить чиновников на отечественные автомобили, заявил NEWS.ru вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов. Комментируя предложение председателя ГД Вячеслава Володина о том, чтобы ориентироваться на российские машины в госзакупках, Чернышов отметил, что депутаты уже как минимум дважды вносили на рассмотрение такие законопроекты, а также предлагали гаражу Управделами президента РФ добровольно перейти на отечественные авто.

Несколько лет в гараж закупались иномарки, но те, что производились в России, на наших заводах. Но санкции показали, что это была не самая живучая стратегия, потому что эти бренды ушли из России, и мы, как и 30 лет назад, остались с «Ладой», да «Нивой». Поэтому отныне нужно стимулировать госзакупками только наши родные марки, которые принадлежат российским компаниям, чтобы через 5–10 лет за них было не совсем стыдно, — отметил Чернышов.

По его словам, прогресс в автомобилестроении в России налицо. Чернышов привел в пример LADA Vesta Aura, напомнив, что эта модель изначально разрабатывалась для чиновников. По его мнению, как раз такие отечественные автомобили и нужно закупать.

Можно возродить и модернизировать «Волгу». Это вообще легендарный автомобиль, символ советской власти. Основатель ЛДПР Владимир Жириновский очень любил ее, приезжал несколько раз на ней в Госдуму и называл ее «машиной начальников». Для высших должностных лиц у нас тоже есть вариант — это Aurus, который уже хорошо зарекомендовал себя и давно используется. Так что все возможности укомплектовать гараж своими машинами у нас есть, — подчеркнул парламентарий.

Ранее спикер Госдумы заявил, что органы государственной власти должны приобретать автомобили российского производства. По словам Володина, при госзакупках для бюджетных учреждений также следует ориентироваться на отечественный автопром.