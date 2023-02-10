СМИ: в РФ пожертвовали развитием автопрома ради поддержки новых территорий «Коммерсант»: половину средств на локализацию автозапчастей в РФ отдадут на новые регионы

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Минпромторг изъял из программы грантов для локализации автомобильных компонентов 3 млрд рублей и направил эти средства на нужды новых регионов РФ — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Изъятая сумма составляет половину средств, изначально выделенных на программу локализации. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

9 февраля заместитель главы Минпромторга Алексей Беспрозванных заявил, что промышленные предприятия в ЛНР получат 1 млрд рублей на развитие, поскольку создание региональной программы развития промышленности в этих субъектах является первоочередной задачей ведомства в 2023 году.

Как рассказали три источника издания, программа Фонда развития промышленности (ФРП) «Автокомпоненты» была сокращена наполовину — до 3 млрд рублей, а изъятые средства перераспределили «на нужды новых территорий».

Согласно проекту бюджета, на финансирование программы в 2023 году было выделено 6,9 миллиарда рублей, но теперь бюджет скорректирован Минпромторгом. В Минпромторге не дали комментариев, — пишет «Коммерсант».

В газете уточнили, что оставшихся средств хватит для финансирования не более чем двух проектов. При этом отрасль, по словам источника издания, остро нуждается в государственной поддержке, средства на которую были собраны с автоконцернов за счет утильсборов.

В настоящее время, по словам источника, заявлены проекты от автоконцернов, размер финансирования которых начинается с 1,5 млрд рублей. Также есть несколько заявок на 3–4 млрд рублей. Собеседники издания подчеркивают, что ситуация с господдержкой близка к критической. В частности, говорится об исчерпании средств на программу льготного кредитования по машинам ДВС.

Раньше проблема дополнительного финансирования решалась за счет утильсбора путем его индексации, «избыток» средств направлялся на субсидии. Однако в последние два года в связи с риском роста цен на автомобили и сопутствующей социальной напряженности от этого отказались. Источник «Коммерсанта» подчеркнул, что при варианте с повышением ввозных пошлин на транспорт средства из бюджета точно не дадут, поскольку он запланирован дефицитным.

При этом ряд представителей отрасли считает, что поиск пути финансирования на программу не должен представлять собой проблему при наличии у ФРП собственных средств. Эксперты подчеркивают, что бюджетных средств в любом случае не хватило бы, так как потребность в финансировании локализации компонентов, по подсчетам Минпромторга, составляет порядка 100 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что первым новым брендом, получившим прописку на конвейере «Автотора» после ухода Hyundai-Kia и BMW, стал пока не известный в России китайский Kaiyi. Но уже в течение 2023 года руководство обещает расширить портфолио китайских партнеров, причем, по словам председателя совета директоров предприятия Валерия Горбунова, есть планы по выпуску рамных внедорожников.