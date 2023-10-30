Как сэкономить на шинах: когда покупать и какие выбрать Автоэксперт Ракитин: сэкономить на замене резины помогут всесезонные шины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автоэксперт Максим Ракитин заявил, что сэкономить на переобувке машины помогут всесезонные шины. Прав ли он, когда покупать покрышки и какую резину выбрать?

Как всесезонные шины помогут сэкономить

Сэкономить на замене летней резины на зимнюю помогут всесезонные шины. Такой совет Ракитин дал в беседе с радио Sputnik. По его словам, этот вариант подойдет не всем — такие покрышки лучше покупать, если автомобиль будет использоваться в странах и регионах с мягким климатом, где нет наледи и снежных заносов.

«В России они работают, например, в Краснодарском крае и других южных регионах. В более северных районах такие шины — не очень подходящий формат. Из-за состава резины их нельзя достаточно уверенно использовать на льду, и они не всегда подходят в качестве летних», — объяснил Ракитин.

Какие отзывы у всесезонных шин

Автоэксперт отметил, что часто на российских дорогах встречается каша из воды и льда, называемая шугой. Ракитин считает, что при таком качестве полотна всесезонные шины работают хуже полноценных зимних покрышек с шипами или фрикционным покрытием.

В отзывах к товарам из этой категории пользователи указывают на привлекательность цены такой резины. Однако некоторые пишут о возникающих нюансах при езде.

«В быстрых поворотах слегка „плывет“ (вообще не критично, если вы в околозаносе в поворот не ездите). Держит [на покрытии], конечно, не Yokohama drive, но за это по идее должен быть хороший ресурс», — написал один из пользователей.

Покупатели также отметили, что на всесезонной резине тяжело передвигаться по бездорожью. Некоторые указали на потерю маневренности машины после переобувки.

В числе плюсов Ракитин назвал экономичность. По его словам, при использовании таких покрышек автомобилист сэкономит на шиномонтаже и перебортировке. Вместе с этим эксперт отметил, что такая резина изнашивается быстрее, чем обычная сезонная, потому что постоянно находится в контакте с дорогой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Когда выгодно покупать резину

За 2022 год, по данным Росстата, цена на покрышки в среднем выросла на 23,5%. Впрочем, в Союзе автосервисов России утверждают: реальный рост цен — 30% для шин среднеценового сегмента В. Резина тех брендов, которые ушли из РФ, теперь доставляется по параллельному импорту и подорожала вдвое.

Одни водители полагают, что самые низкие цены на покрышки устанавливаются не в сезон, а значит, летние шины лучше покупать зимой. Другие верят, что самый подходящий момент для приобретения комплекта — середина сезона.

Если речь идет о массовых, 14—17-дюймовых «колесах», то цены на относительно доступные модели практически не меняются в зависимости от времени года, полагают эксперты. Аналитики предупредили, что из-за дефицита некоторых номенклатур к концу сезона стоимость может подскочить. Самые оптимальные месяцы для покупки летних моделей — январь и февраль.

Некоторые эксперты считают, что покупка шин не в сезон — самое выгодное решение, поскольку цены ниже, спрос минимальный, и поставщики распродают остатки на складах.

Какие покупать шины

Лучше всего покупать шины не отдельно, а сразу с дисками. При регулярной езде в крупном городе, где дороги постоянно чистят или поливают реагентами, можно приобрести так называемую липучку, или фрикционные шины, известных брендов.

Если же в городе есть проблемы с расчисткой дорог или автомобиль нужен для езды за городом — тогда надо покупать шипованную резину.

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