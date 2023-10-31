Как сэкономить деньги на шиномонтаже и не дать себя обмануть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Конец октября и начало ноября — самое горячее время для сотрудников автосервисов и шиномонтажа. На замену шин выстраиваются большие очереди, водители нервничают и стараются как можно быстрее сменить летнюю резину на зимнюю. И часто сотрудники шиномонтажек этим пользуются и пытаются навязать ненужные услуги, а порой и вовсе обмануть своих клиентов. Как не попасться на удочку таких «мастеров» — в материале NEWS.ru.

Доплата за датчики давления

Многие современные автомобили имеют датчики давления, которые предупреждают водителей о том, что шина спускает. Такая опция уже перестала быть признаком дорогой премиальной машины.

Однако до сих пор некоторые сотрудники шиномонтажа требуют с водителей доплаты за то, что автомобиль оснащен датчиками давления — якобы для работы с такими колесами требуется некое «особое оборудование». Но это не так. Просто мастера должны менять шины на таких колесах чуть аккуратнее, чем при их отсутствии. Поэтому стоит предупредить сотрудников шиномонтажа, что машина имеет датчики давления. Однако доплачивать за них — это перебор.

Диски нужно смазать, иначе шины испортятся

В последнее время водителям все чаще предлагают во время замены шин обработать их и диски некой смазкой. Объяснение обычно следующее: благодаря смазке шины можно будет потом легко снимать и диски не будут портиться. Однако вспомните — неужели раньше во время замены шин работники мастерской не могли снять шину с диска? Конечно могли! Поэтому использование некой «особой смазки» в данном случае является не более чем разводом на деньги. И пусть за эту услугу просят обычно по 50–100 рублей, зачем их платить?

То же самое можно сказать и про «особую» смазку для болтов или шпилек, которые нужны для крепления колеса. Современные болты или шпильки изначально имеют специальное антикоррозионное покрытие, которое прекрасно защищает их от ржавчины. И использовать дополнительную смазку в данном случае не требуется. Ну а если на старой машине вы видите ржавые шпильки или болты, то их просто надо заменить. Так гораздо надежнее.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мойка летних шин и обработка их защитными смазками

Если мастер предлагает вымыть летние шины каким-то особым очищающим раствором или смазать их «кондиционером», то знайте — вам пытаются навязать совсем ненужную услугу. Конечно, когда вы кладете летние шины на хранение, то их лучше всего вымыть и очистить от грязи. Однако для этого прекрасно подойдет обычная вода из-под крана. А проводить полную дезинфекцию современной резине не нужно — на нее это никак не повлияет.

Подумайте: зимние шины будут полгода контактировать с реагентами, но при этом их никто не моет каждый день. Так почему же летним шинам нужно устраивать спа-процедуры?

Отдельно платить за снятие колес

Если при замене колес вам сначала называют цену на шиномонтаж, а потом выясняется, что нужно отдельно доплачивать за снятие-установку колес, то знайте — это циничный «развод». Любой уважающий себя сервис называет цену «под ключ», а не на отдельные виды работ. Ведь снятие-установка колес с машины является не дополнительной услугой, а обязательной — без нее выполнить смену шин невозможно. Бороться с такими нечистыми на руку шиномонтажниками можно, если сразу узнать стоимость работ и уточнить: это со снятием-установкой или без.

Диски кривые

Один из самых популярных способов «развода» водителей на деньги — это сказать, что диски кривые и их надо «прокатывать». Возможно, мастера правы. Не исключено, что диски действительно были ранее повреждены и сейчас их лучше восстановить. Однако если вы раньше ездили по прямой дороге на высокой скорости и не замечали биения руля, то почему сейчас потребовалась некая «прокатка»?

У вас большой внедорожник, цена на 10% выше

Почему владельцы внедорожников или кроссоверов должны платить во время шиномонтажа больше, чем обладатели легковых машин, — никому не известно. Стоимость шиномонтажа может зависеть от размеров самих колес или от необходимости проводить те или иные работы. Но никак не от типа кузова автомобиля.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Золотые» пакеты

Шиномонтаж может (и должен) предлагать своим клиентам не только процедуру замены шин, но и специальные пакеты для хранения летних колес. Это нормально. Однако некоторые сервисы хотят заработать на этих пакетах целое состояние и предлагают их по 250–500 рублей за штуку. А то и дороже.

Чтобы не переплачивать, лучше купить пакеты заранее на маркетплейсах — там за них просят 120–180 рублей за комплект.

Азот от проколов

Если мастер на шиномонтаже предложит закачать в шины азот, то спросите его, какой процент этого газа в обычном воздухе, которым мы дышим. Наверняка он сильно увидится, когда узнает, что окружающий нас воздух состоит на 78% из азота. И если в шинах азота будет не 78%, а немного больше, то на скорости или поведении автомобиля это никак не отразится. Да и прокалываться колесо меньше не будет, ведь валяющийся на дороге гвоздь тоже не боится азота. Кроме того, проверить, действительно ли вам в шину закачали азот или обычный воздух, вы не сможете.

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