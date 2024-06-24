Как часто нужно мыть машину, чтобы она не ржавела

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Одни водители считают, что автомобиль нужно мыть каждый день. Другие полагают, что из-за этого он может ржаветь. Стоит ли бояться автомойки, как защитить машину от появления рыжих пятен и чем лучше всего покрывать ее кузов для защиты от коррозии — в материале NEWS.ru.

Почему одни автомобили ржавеют, другие — нет

Проржаветь не могут машины, которые имеют кузов из пластика, алюминия или карбона. В свое время многие производители экспериментировали с этими материалами, некоторые даже выпускали серийные нержавеющие автомобили.

Например, можно вспомнить германский Trabant, который делали в прошлом веке (самая массовая пластиковая машина в мире), или некоторые модели Audi. Однако антикоррозионные материалы не нашли массового применения в автопроме. Алюминиевые машины сложно делать, углепластик слишком дорогой, а у пластмассового автомобиля есть проблемы с безопасностью.

По этой причине подавляющее большинство современных машин производят из металла. Но его особенностью является то, что при контакте с кислородом в присутствии воды возникает оксид железа, то есть ржавчина. Она является «проницаемой», не образует «защитную корку», а продолжает разрушать металл, постепенно разрастаясь в разные стороны.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Автопроизводители покрывают кузов машины различными защитными средствами: цинком, грунтовками, красками и так далее. Для того чтобы защитить металл от разрушения, нужно оградить его от контакта с воздухом и водой.

Если кузов прошел качественную обработку, а металл обладает высокой коррозионной стойкостью, то в идеальных условиях ржавчина никогда не появится. Машины, которые стоят в музеях, очень хорошо выглядят даже через 100 лет.

Однако при ежедневной эксплуатации в российских климатических условиях автомобили подвергаются воздействию неблагоприятных факторов. Камни, грязь и песок от других машин бьют по кузову и постепенно разрушают лакокрасочное покрытие. Зимой ощутимый вред автомобилям наносят противоледные реагенты. Кроме того, на машинах периодически появляются небольшие царапины.

Если на сколы лакокрасочного покрытия, которые не видны человеческому глазу, попадает грязь (вода, смешанная с землей, глиной и битумом), то может возникнуть ржавчина. Чем грязнее машина, тем выше вероятность того, что ее кузов начнет покрываться коррозией.

Включаем голову

Самым простым способом профилактики коррозии является автомобильная мойка. Причем эксперты рекомендуют мыть машину регулярно, а не после того, как она стала очень грязной.

«Если вы моете автомобиль один или два раза в неделю, этого вполне достаточно. Конечно, это не жесткое правило — всегда нужно включать голову. Если машина стоит на стоянке, можно реже заезжать на мойку. Если вы катаетесь по бездорожью, то стоит мыть машину каждый день», — рассказал NEWS.ru автоэксперт ИЦ НТИ «Автонет» Московского политехнического университета Юрий Урюков.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Кроме того, чем «старше» грязь, тем сложнее ее отмывать. Иногда на автомойках говорят, что «грязь въелась в кузов». Значит, требуется прикладывать больше механических усилий, чтобы ее отмыть.

Летом регулярная мойка помогает решить еще одну проблему — убрать следы от листьев. Дело в том, что почки и сок деревьев, особенно в период цветения, содержат большое количество эфирных масел и смолы. На солнце эта смесь постепенно проникает в слой лака и иногда оставляет на машине пятна, которые невозможно оттереть. Особенно «страдают» от почек деревьев белые автомобили. Кстати, урон краске могут нанести и птицы. Их помет испортит краску, если его долго не отмывать.

Лучше выбирать бесконтактные мойки

Не стоит слишком часто мыть машину, особенно если речь идет о так называемой контактной мойке.

«Бесконтактная мойка — когда вода под давлением смывает всю грязь — безопаснее для лакокрасочного покрытия. В этом случае исключен риск того, что в губку попадет песчинка и поцарапает кузов», — пояснил NEWS.ru автоэксперт Петр Баканов.

Эксперты рекомендуют использовать различные дополнительные защитные методы, чтобы кузов как можно дольше противостоял коррозии. Например, можно наносить восковые покрытия. В зависимости от химического состава и способа нанесения выделяют холодный, горячий и твердый воск.

По словам Баканова, чем чаще машина заезжает на автомойку, тем чаще придется наносить на нее новый слой воска. При этом одной восковой обработки кузова должно хватить на несколько недель.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Еще одним методом защиты автомобиля от коррозии является нанесение «жидкого стекла» — щелочного раствора силикатов натрия, калия и других веществ. Его срок службы составляет до года. Нанесение «жидкого стекла» требует тщательной предварительной подготовки кузова, поэтому нужно обращаться в хорошие детейлинг-центры.

Одним из самых эффективных методов защиты машины от ржавчины является так называемая керамика.

«Такое покрытие самое надежное, но и самое дорогое. Нанесение „керамики“ в несколько слоев на один автомобиль может стоить 70–80 тыс. рублей. Еще дороже только прозрачная защитная пленка. В этом случае защита кузова обойдется в в 250–300 тыс. рублей», — подчеркнул Баканов.

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