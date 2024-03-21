Эксперт рассказал о качестве китайских шин Автоэксперт Ласьков: качество китайских покрышек в массовом сегменте достойное

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Качество китайских автомобильных шин в массовом сегменте сейчас достойное, рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт редактор портала Motor.ru Дмитрий Ласьков. По его словам, производители предлагают «очень интересную продукцию по соотношению цена — качество».

Если вы не заходите в повороте на пределе, то китайские производители предлагают очень интересную продукцию по соотношению цена — качество. У них есть и хорошая «работа по воде», имеется достойный «держак» на сухом асфальте, приемлемая шумность и комфорт, да и с износостойкостью тоже все в порядке, — заявил Ласьков.

Что касается бюджетных летних китайских шин, то здесь, по его мнению, «можно брать практически любой бренд». Такие шины могут быть на 10-15% хуже по совокупности свойств по сравнению с шинами знаменитых брендов, но при этом они в два раза дешевле.

Но вот если нужны шины премиально-спортивного класса, то «китайцы» здесь ничего толком предложить не могут. При этом парадокс заключается в том, что если вам требуются шины для трековой машины или для дрегрейсинга, то у китайцев можно найти очень достойные варианты, — заключил он.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр рассказал, что российским автомобилистам стоит озаботиться покупкой летних шин уже сейчас, так как к началу сезона «переобувки» может произойти их подорожание. Также, по его словам, ближе к лету могут вырасти цены на услуги шиномонтажа.