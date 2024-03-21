Эксперт рассказал, когда можно менять зимние шины на летние Автоэксперт Гагарин: менять зимние шины на летние лучше в начале апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С заменой зимних шин на летние лучше не торопиться, заявил в комментарии NEWS.ru автомобильный эксперт, редактор «Авто Mail.ru» Вадим Гагарин. По его словам, для европейской части России наилучшее время для «переобувки» автомобиля — конец марта или начало апреля.

Если перед наступлением зимы рекомендуется менять шины заранее, то весной все наоборот – спешить не стоит. В европейской части России в середине марта шины менять еще рано. Но вот в конце марта и начале апреля уже можно ехать на шиномонтаж, — сказал Гагарин.

При этом эксперт посоветовал перед поездкой в шиномонтаж посмотреть на прогноз погоды на пару недель вперед. Внимание при этом стоит обратить не на дневную температуру, а на ночную.

Днем может быть солнце и тепло. Все тает, на дорогах появляются лужи. Но если ночью будет минус, то вода замерзнет. И будет опасный лед, — пояснил Гагарин.

Ранее вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр предупредил, что российским автомобилистам стоит озаботиться покупкой летних шин уже сейчас, так как к началу сезона «переобувки» может произойти их подорожание. Также, по его словам, ближе к лету могут вырасти цены на услуги шиномонтажа.