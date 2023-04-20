Автоэксперт дал прогноз реакции россиян на дефицит новых бюджетных иномарок Автоэксперт Баканов: россияне предпочтут чинить машины, а не покупать новые

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые иномарки массового сегмента в российских автосалонах практически закончились, в этих условиях перед покупателями встает выбор между поворотом к рынку подержанных машин либо удлинением срока владения автомобилем, отметил в беседе с «360» автоэксперт Петр Баканов. Он предположил, что в ближайшем будущем новые автомобили из Европы и Японии будут завозить штучно, а цены на них, сильно зависящие от курса валют, будут только расти. В связи с этим россияне предпочтут чинить свои машины, а не покупать новые.

Эксперт подчеркнул, что взамен ушедших брендов на рынок новых автомобилей приходят китайские. Но те, кто не хочет или не может себе позволить новые китайские авто, будут обращаться на рынок б/у, где есть свои проблемы.

Сейчас относительно свежие, даже бывшие в употреблении машины продаются в кредит. Это говорит и о доходах населения, и о том, что на рынке б/у будут уже битые-перебитые, сменившие кучу хозяев, проблемные машины, — пояснил Баканов.

Эксперт также отметил, что когда подскакивают цены на иномарки, следом то же происходит и с продукцией отечественного автопрома.

Если раньше даже в пределах 100 тысяч рублей можно было купить более-менее приличную «девятку», то сейчас даже за 200 тысяч не всегда можно найти что-то приемлемое. Нормальная «десятка» стоит 250–290 тысяч рублей, — рассказал специалист.

Баканов отметил подорожание и более свежих моделей. По его словам, трехлетняя Lada Granta стоит в среднем уже более полумиллиона рублей, а подержанная Vesta — от 1,1 млн.

В сложившейся ситуации эксперт предположил, что произойдет удлинение срока владения автомобилями — водители предпочтут чинить свои машины, а не покупать новые.

Ранее стало известно: по данным на 20 апреля, в автосалонах России осталось 313 новых иномарок массового сегмента. На фоне дефицита цены выросли в 1,5–2 раза, а ввозить машины средней ценовой категории по параллельному импорту невыгодно.