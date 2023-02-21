Цены на каршеринг могут вырасти на треть «Коммерсант»: каршерингу грозит существенный рост цен из-за тарифов ОСАГО

Каршеринг может стать дороже после выделения подобных автомобилей в самостоятельную группу при тарификации ОСАГО, пишет «Коммерсант» со ссылкой на опрос страховщиков из топ-10. Такую идею выдвинул ЦБ в связи с повышенной убыточностью и высокой социальной значимостью сегмента. В итоге каршеринг может подорожать на 15–25% для среднего класса автомобилей и на 30% для бюджетных вариантов.

Как пояснил управляющий директор по рейтингам страховых и инвестиционных компаний «Эксперт РА» Алексей Янин, автомобили каршеринга более интенсивно эксплуатируются, их водители более склонны торопиться, но при этом менее опытны и меньше берегут автомобиль. По оценкам Нефедова, частота ДТП в каршеринге примерно в полтора раза выше, чем у такси, и достигает 30%. По словам директора департамента обязательных видов страхования «АльфаСтрахование» Романа Лободина, при этом предлагаемая мера снизит нагрузку на убыточность компаний по ОСАГО и позволит снизить тарифы для клиентов с меньшей аварийностью.

По мнению директора по развитию бизнеса в автостраховании компании «Зетта Страхование» Виктора Плетникова, выделение каршеринга в отдельную группу упростит взаимодействие страховщиков и операторов, а также заставит компании более тщательно выбирать клиентов. Ожидать же повышения стоимости поездки для клиентов не стоит, поскольку ценообразование в этом сегменте определяется конкуренцией с такси и общественным транспортом.

Ранее эксперт по городскому транспорту Роберт Ян предположил, что цены и спрос на автомобили каршеринга продолжат расти в связи с дорогой ценой на запчасти. А вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр назвал каршеринг распространенным общедоступным транспортом, отметив, что в последнее время люди даже больше доверяют аренде автомобилей, чем поездкам на такси, из-за безопасности и возможности самостоятельно все контролировать.