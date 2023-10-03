Автомобилистам объяснили, как выбрать «незамерзайку» Автоэксперт Носко посоветовал изучить состав «незамерзайки» перед покупкой

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Водителям следует внимательно изучить состав незамерзающий жидкости для очистки лобового стекла перед покупкой, а также проверить, ровно ли наклеены этикетки, объяснил автоэксперт Александр Носко. В разговоре с Lenta.ru он посоветовал ни в коем случае не приобретать товар на дорогах. Стоит отдать предпочтение известным брендам, которые давно зарекомендовали себя на рынке.

По словам эксперта, лучше всего с очищением стекла справляются жидкости на основе этилового спирта, но их выпуск очень дорогой, а водители рискуют столкнуться с проблемами с сотрудниками ГИБДД из-за запаха алкоголя в салоне. Носко пояснил, что аналоги производятся на основе метилового или изопропилового спирта. Они стоят дешевле, не имеют запаха, но при этом являются ядовитыми. Кроме того, изопропил имеет высокий уровень вязкости, поэтому при низких температурах может замерзнуть.

Метанол запрещен в использовании для изготовления омывающих жидкостей из-за большого количества случаев употребления «незамерзайки» не по назначению. Поэтому большинство производителей используют именно изопропиловый спирт, добавляя в него большое количество отдушек, что тоже негативно отражается на стоимости омывающей жидкости, — подчеркнул эксперт.

Он порекомендовал нажимать кнопку внутренней циркуляции воздуха при использовании незамерзающей жидкости. Это поможет защитить салон от проникновения неприятных запахов. Носко добавил, что цвет жидкости и высокая цена никак не влияют на качество раствора.

Носко ранее рассказал, что шины с шипами рассчитаны на регионы с мягкой зимой, а фрикционные подойдут для морозов в минус 20 и ниже. По его словам, шипованная резина позволяет автомобилю сохранять устойчивость на снегу или в гололед.