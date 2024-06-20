Автоэксперт назвал лучшее место для парковки машины при сильном ветре Автоэксперт Ласьков рассказал, почему нельзя парковать автомобиль под деревом

Фото: Стрингер/NEWS.ru

В вопросах парковки автомобиля надо следовать правилу строителей «не стой под стрелой», рассказал NEWS.ru автомобильный эксперт Дмитрий Ласьков. Это, по его словам, означает необходимость ставить машину как можно дальше от деревьев, которые в условиях сильного ветра могут упасть.

Тут работает такое же правило, как и на стройке, — «не стой под стрелой». Если идет ураган, то любое — даже самое толстое дерево — может упасть. Да и не обязательно ему падать. Может сломаться большая ветка, упасть на машину и разбить лобовое стекло. Так что лучше, если деревьев рядом с машиной не будет, — рассказал Ласьков.

Наиболее безопасным местом для авто эксперт считает многоуровневый паркинг. В то же время он призвал избегать подземных парковок, которые может затопить при сильном дожде.

Ранее сообщалось, что Москву накрыли мощный ливень и ураганный ветер. Жители делятся кадрами непогоды из разных районов мегаполиса. Стихия разгулялась и сносит рекламные щиты и мусорные баки по всему городу. Также в Сети появилось видео с деревом, которое рухнуло на припаркованные автомобили. Судя по ролику, ствол привалил сразу три машины.