Вице-чемпион «Дакара» Карякин прокомментировал маршрут ралли-марафона-2021

https://static.news.ru/photo/9ca5769c-abea-11ea-86fb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Карякин Фото: snagracing/instagram.com

Чемпион ралли-марафона «Дакар-2017» и вице-чемпион «Дакара-2020» Сергей Карякин отреагировал на объявление маршрута ралли-рейда в 2021 году.

Теперь каждый день будут выдавать дорожные книги сразу перед стартом. Это нас не пугает, стало только лучше. Главное — чтобы организаторы не допускали таких ошибок, как в прошлом году. Тогда были грубые ошибки при написании роудбука, и это приводило к катастрофическим потерям времени, — приводит слова Карякина пресс-служба команды Snag Racing.

Карякин также прокомментировал тот факт, что ралли-рейд пройдёт на территории одной страны.

Конечно, это не очень здорово, но, с другой стороны, Саудовская Аравия сильно меняется на протяжении всей территории и там есть что показать гонщикам, и это не станет проблемой, — добавил Карякин.

Он отметил, что из-за пандемии коронавируса у команды существуют проблемы с финансированием, и выразил надежду, что всё-таки поедет на соревнования.

Ранее NEWS.ru писал о том, что ралли-марафон «Дакар» в 2021 году пройдёт в Саудовской Аравии с 3 по 15 января, сообщает пресс-служба оргкомитета гонки. Старт и финиш соревнований предусмотрен в Джидде. Отмечается, что на «Дакаре-2021» будет 11 спецучастков.