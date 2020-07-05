Валуев пояснил, почему Квят отказался вставать на одно колено перед гонкой

https://static.news.ru/photo/938c2102-beee-11ea-bcd0-fa163e074e61_660.jpg Николай Валуев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экс-чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев объяснил отказ российского пилота команды «Формулы-1» Alpha Tauri вставать на одно колено в знак протеста против расизма.

По словам боксёра, подобные жесты уместны в отношении флага, страны, родины или родителей. Также преклонённое колено воспринимается как признание вины в чём-либо.

Я так понимаю, что он не захотел быть в числе тех, кто занимается политическим популизмом. Ничего плохого он не сделал, — рассказал Валуев в беседе со Sport24.

Он также добавил, что выступает против любых проявлений расизма, однако не видит никакой связи между демонстрацией этой позиции и преклонением колена.

Как писал NEWS.ru, Даниил Квят вместе с пятью другими пилотами команд «Формулы-1» не стал вставать на одно колено перед гонкой на Гран-при Австрии. Также не стали преклонять колено гонщики Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Кими Райкконен, Карлос Сайнс-младший и Антонио Джовинацци.

Тогда победу в заезде одержал Валттери Боттас из Mercedes. Россиянин не смог добраться до финиша.

Ранее NEWS.ru писал, что нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил свой поступок, отметив, что поддерживает борьбу с расизмом, а также будет уважать выбор каждого пилота.