Российский пилот Квят снова не встал на колено в знак борьбы с расизмом

https://static.news.ru/photo/6a5dc50a-c444-11ea-96f1-fa163e074e61_660.jpg Даниил Квят Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят не стал преклонять колено перед началом гонки чемпионата «Формулы-1» Гран-при Штирии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации. Он сделал так перед второй гонкой подряд.

Помимо Квята не стали вставать на колено Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Кими Райкконен («Альфа Ромео») и Шарль Леклер («Феррари»). Несколько пилотов и вовсе не принимали участия в церемонии.

Ранее сообщалось, что британский пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон занял первое место в квалификации на втором этапе сезона Гран-при Штирии (Австрия). Второе время показал Макс Ферстаппен из «Ред Булл», третьим стал Карлос Сайнс из «Макларена». Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят будет стартовать в гонке с 14-го места, его партнёр по команде Пьер Гасли стал в квалификации восьмым, писал NEWS.ru.