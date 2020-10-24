Косаченко отреагировала на смерть отца Виталия Петрова

https://static.news.ru/photo/dc5c6e62-16d4-11eb-b0f1-fa163e074e61_660.jpg Оксана Косаченко Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Оксана Косаченко, бывший менеджер первого российского пилота в «Формуле-1» Виталия Петрова, выразила слова поддержки спортсмену в связи с утратой отца Александра Петрова. В субботу, 24 октября, он погиб в Ленинградской области.

Хочу передать соболезнования Виталию Петрову. Посылаю поддержку всей семье, отец сделал очень многое для своих детей. Не было бы Виталия, если бы Александр Петрович настойчиво не занимался его карьерой, — сказала Косаченко корреспонденту NEWS.ru.

Депутат был застрелен 24 октября на участке своего загородного дома в коттеджном посёлке Великое в Выборгском районе Ленинградской области. Пуля настигла Петрова, когда он вышел из бани, чтобы окунуться в реку. Убийца мог находиться на другом берегу. Предприниматель приходится отцом первому российскому пилоту в «Формуле-1» Виталию Петрову.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Как писал NEWS.ru, глава СКР Александр Бастрыкин взял ход расследования на личный контроль.