Бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, а также эксперт «королевских гонок» Оксана Косаченко в интервью NEWS.ru рассказала о том, как пандемия коронавируса отразится на спорте, пойдёт ли кому-то на пользу длительное межсезонье и какова вероятность того, что сезон-2020 будет отменён.

— Старт сезона «Формулы-1» переносится уже на три месяца. Не считаете ли вы, что организаторы поспешили, отменив уже семь этапов? И как вообще относитесь к этой ситуации?

— Прежде всего, любое решение, которое каким-либо образом защищает здоровье и благополучие людей, априори правильное. Если говорить о возможном времени проведения гонок, то решение строится на выводе, к которому пришли в Китае: шесть недель — это минимальный карантин, через который прошёл город Ухань. Поэтому если взять это время, у нас получится примерно середина мая. У князя Монако Альбера II уже подтверждён коронавирус... Я думаю, что отмена этого этапа связана с тем, что сейчас там будут очень жёсткие санитарно-эпидемиологические мероприятия, и, скорее всего, им сейчас не до этого. Гонка в Монако готовится два месяца, физически её невозможно подготовить в условиях тотального карантина. Отмена этапа в Монако — это просто здравый смысл.

В Азербайджане, насколько я понимаю, сейчас не настолько сложная эпидемиологическая обстановка. Несмотря на то, что там городская гонка, там не такие узкие улицы, как в Монако. Есть возможность не перекрывать город сразу, чтобы всё монтировать, а делать это кусками. Здравый смысл говорит о том, что 1 июня — это некий дедлайн, когда мы можем предполагать, что эта эпидемиологическая обстановка будет улучшаться. Кроме того, по данным учёных, этот вирус намного хуже чувствует себя в жаре, поэтому в летние месяцы он может немного утихнуть.

Никто не исключает второй волны коронавируса, поэтому старт чемпионата может перенестись на ещё более поздний срок. Но оптимистичный прогноз — это действительно начало лета. Я думаю, гонка в Монте-Карло могла бы состояться, если бы она не требовала таких временных затрат на подготовку. Мне кажется, что это абсолютно правильное решение.

— Сколько гонок реально можно провести в нынешнем сезоне, если чемпионат стартует летом?

— Сейчас нам говорят про 18 этапов, но уж слишком хорошая обстановка должна быть для этого. Здесь вопрос не только в том, чтобы подготовить трассу, необходимо, чтобы приехали зрители. Люди психологически должны быть настроены на то, чтобы куда-то отправиться путешествовать и тратить деньги не на маски и лекарства, не запасаться этой несчастной туалетной бумагой и гречкой, а тратить деньги на развлечения. Проводить гонки в отсутствие зрителей — такого «Формула-1» себе позволить точно не может. Поэтому, на мой взгляд, количество гонок будет сокращено. Если, как и планируется, всё стартует в начале июня в Азербайджане, то по-хорошему в начале апреля — это самое позднее — желательно, чтобы по количеству заболеваний кривая пошла вниз. Психологически будет правильнее стартовать уже в конце лета, провести сокращённый сезон. Мне кажется, расчёт на 15 гонок — это самый максимум, который может быть.

Почему нам сейчас говорят о том, что пройдёт 18 или даже 20 гонок? Потому что дело в финансах. Потому что есть определённые обязательства перед спонсорами как у самой «Формулы-1», так и у команд, и самих пилотов: сколько раз они должны появиться и в каких местах. Поэтому это всё потребует серьёзного переосмысления.

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На мой взгляд, мы сейчас здесь, в России, просто не понимаем, что происходит в Европе, насколько серьёзная там обстановка, насколько уже изменилось восприятие людей. Это нам пока смешно, все чаты заполнены шутками про гречку. Европейские и американские руководители понимают ситуацию лучше. На мой взгляд, сейчас нужно просто ждать. Пока болезнь не пойдёт на спад, сложно что-либо прогнозировать. Я допускаю и полную отмену чемпионата. Если будет второй всплеск заболевания, который придётся на середину лета, то в октябре-ноябре остаётся только провести несколько показательных гонок. В конце концов, лучше всего защитить здоровье людей. Я думаю, проведение гонок без зрителей будет ещё большим ударом по имиджу «Формулы-1».

— Как эта ситуация повлияет на спорт с финансовой точки зрения?

— Очень многие компании сейчас, особенно находясь на карантине, будут вынуждены сократить производство. Поэтому, я думаю, компании сократят свои расходы на спонсорство. Но за любым спадом пойдёт подъём. Как только будет найдет противовирусный препарат, всё уляжется, но это не бывает быстро. Сейчас спонсоры думают совершенно о другом.

— Из-за этой ситуации может ли упасть качество спорта?

— Нет, качество спорта не упадёт. Я думаю, что в какие-то красивые дополнительные примочки не будут столько вкладывать. Замедлится развитие только того, что было красивым дополнением, а основной спорт как был, так и останется. Никто на трёх колёсах на старт «Формулы-1» не выйдет.

— А как на спортсменах может сказаться такое длительное межсезонье?

— Очень сложно. Это очень важный вопрос. Прежде всего хочется пожелать всем спортсменам во всех видах спорта просто поберечься. И самое главное — это какие-то тренировки. Если для футболиста это может быть, например, бег на стадионе, то для гонщика нет такого, что может заменить ему его автомобиль. Даже симулятор находится очень далеко от того, что происходит в реальности. Ничто не заменит настоящей трассы.

— Морально спортсменам сейчас тяжело находиться в этой ситуации?

— Ну нет! Мы говорим о спортсменах «Формулы-1», там всё нормально с психологической стороной. Тот, кто сел за руль болида и выступает на высоком уровне, знает, как сохранить себя в форме. Просто отсутствие их на трассе означает, что невозможно провести дополнительные тесты. В любом случае профессиональный спортсмен психологически готов к любому раскладу событий. Эта ситуация стала неожиданностью для всех. Спортсмены это всё прекрасно понимают. И я считаю, что эти жёсткие карантинные меры абсолютно оправданы. Мы их должны принять, и спортсмены их принимают. Желаем им оставаться в форме и очень ждём на гоночных трассах.

— «Формула-1» проведёт виртуальный чемпионат вместо отменённых этапов — это хорошая идея? И кому она пойдёт на пользу?

— Это скорее не для спортсменов, а в первую очередь для зрителей. У нас сейчас очень много виртуального спорта, и он пользуется большой популярностью. Это очень хорошо для привлечения молодого зрителя, потому что привыкнуть к реальным соревнованиям будет потом легче. Второе — это, конечно, некая дань спонсорам. Это ещё одна площадка, где можно этого спонсора отработать. Другое дело, что личного общения там нет, и важно, чтобы мы не заигрались там.

— Вы помните какие-либо ситуации в «Формуле-1», когда отменяли такое большое количество этапов?

— Такого не было, конечно. До этого самый большой перерыв был в 1966 году. Но раньше и мир другой был. Сейчас мы слишком быстро обо всём узнаём, а до этого мы могли болеть и даже не знать, насколько серьёзен вирус.

— Если отвлечься от ситуации с коронавирусом, какие у вас вообще ожидания от этого сезона?

— Уже никаких, я не знаю, чего теперь ждать. Понятно, что сейчас уже никаких доработок в автомобилях быть не может. Коронавирус уже многое изменил на «до» и «после» не только с точки зрения спорта. На мой взгляд, очень сильно изменится портрет зрителя, многие уже просто не поедут на гонки. Это связано с психологическими соображениями. Должно пройти какое-либо время, чтобы люди снова начали покупать билеты на гонки в том же объёме. Конечно, мы изголодаемся по общению, но это не значит, что мы сейчас все резко кинемся заполнять трибуны. Хотя, наверное, это было бы хорошо.

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— Укороченный сезон может пойти на пользу кому-то из команд?

— Нет, это не пойдёт никому на пользу. Мы сидим у телевизора или на трибуне и не понимаем, что это невероятно сложный и очень, очень серьёзный спорт. И механики, и инженеры, и сами спортсмены будут очень сильно уставать. Нужно будет постоянно переезжать в новые страны, не будет времени на доработки. Когда был двухнедельный перерыв, команды возвращались на базу и в нормальных условиях работали над машиной. Сжатый сезон никому на пользу не пойдёт. Это ещё одна причина, по которой сложно замахиваться даже на проведение 15 этапов Гран-при. Я думаю, организаторы будут сами отказываться от проведения гонок, если они не будут готовы.

— Были какие-то надежды в этом сезоне на Даниила Квята?

— Исходят из тестов, не могу сказать, что команда сильно прибавила. Я думаю, силы будут распределены примерно так же. Может, чуть-чуть должны были прибавить «Ред Булл» и «Макларен».

— Если прибавит «Ред Булл», сможет ли Макс Ферстаппен на равных бороться с Хэмилтоном за первую строчку по итогам сезона?

— Я думаю, что как раз молодым будет легче всего вернуться в форму. Относительно возрастным спортсменам будет сложнее. Всё-таки пик формы — это не 30, это 20 лет. Но всё будет зависеть от машины. Мы пока ещё с вами ничего не видели. Тесты, которые прошли, не показательны. Я не люблю гадать. Давайте дождёмся изменения эпидемиологической ситуации, посмотрим, какой будет календарь, кому будут удобны эти трассы. Рассчитывать на полноценный чемпионат однозначно не приходится. И как команды будут готовы к бесконечному перемещению и такому плотному графику, мы тоже не знаем.

Я уже ничего не загадываю, я наблюдаю за тем, что происходит в Ухани. И если через пару недель пойдёт вторая волна, то можно будет говорить о том, что чемпионат вообще не состоится.