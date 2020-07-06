Карякин: поддерживаю Квята, почему я должен преклонять колено перед кем-то

https://static.news.ru/photo/c4590774-bf79-11ea-9acb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Карякин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Гонщик команды Snag Racing, чемпион и вице-чемпион «Дакара» (2017, 2020) Сергей Карякин поддержал автогонщика Даниила Квята, который не стал преклонять колено перед началом гонки чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в знак солидарности с борьбой против расизма и дискриминации, но при этом пилот «Альфа Таури» надел майку в знак поддержки.

Квят поступил абсолютно правильно, с чувством собственного уважения. Пусть на меня сейчас обрушится уйма негатива, но мы живём в свободной стране, и, насколько я знаю, в Австрии сейчас происходит такая же псевдосвобода слова. Почему я должен преклонять колено перед кем-то, учитывая, что я и так майку в знак поддержки надел? Мы живём в равном мире, у всех равные права — что у темнокожих, что у белых, — сказал Карякин корреспонденту NEWS.ru.

Более того, он отметил, что происходящее в Америке абсолютно недопустимо. В этом плане Сергей Карякин поддерживает политику, которую ведёт президент Владимир Путин. По его словам, глава страны не даёт активистам заходить слишком далеко.

Помимо Квята колено также не преклонили гонщики Макс Ферстаппен, Шарль Леклер, Кими Райкконен, Карлос Сайнс — младший и Антонио Джовинацци.

Накануне нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен объяснил свой поступок, отметив, что поддерживает борьбу с расизмом, а также будет уважать выбор каждого пилота.

NEWS.ru писал, что первую гонку сезона «Формулы-1» выиграл финский пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас. Победитель преодолел 71 круг за 1 час 30 минут 55,739 секунды. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+2,700), третье место занял Ландо Норрис из «Макларена» (+5,491). Квят сошёл с дистанции.