Эксперт: самоликвидация «Феррари» лишила Гран-при Штирии интересной борьбы

https://static.news.ru/photo/94487b8a-c453-11ea-8f97-fa163e074e61_660.jpg Шарль Леклер Фото: Hoch Zwei/Global Look Press

Бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова, а также эксперт «Королевских гонок» Оксана Косаченко рассказала о своих впечатлениях от второй гонки сезона чемпионата мира, которая прошла в Австрии.

Сегодняшняя гонка по сравнению с предыдущей мне показалась совсем другой. Во-первых, был другой расклад сил после квалификации, и поэтому кому-то приходилось догонять, а кто-то не смог удержать свои позиции. Не могу не порадоваться за Льюиса Хэмилтона, который наконец-то в Австрии поднялся на подиум, — сказала Косаченко корреспонденту NEWS.ru.

На самом старте гонки столкнулись пилоты «Феррари» Шарль Леклер и Себастьян Феттель. Из-за повреждений, полученных в аварии, они не смогли продолжить гонку.

К сожалению, отсутствие сплочённости и взаимодействия в «Феррари» лишило нас ещё одного игрока. Если бы мы имели «Феррари» на трассе до конца гонки, наверное, было бы интереснее, а они самоликвидировались полной командой. Обидно, что борьбу «Мерседесу» мог навязать по сути лишь Ферстаппен. Леклер уже извинился, думаю, он точно не делал это нарочно — неразумно выбивать напарника и выбиваться самому, так что не думаю, что он затевал это делать, так случайно получилось, ничего такого предосудительного я здесь не вижу. По сути, «Мерседесы» сегодня ещё раз показали то, что они соревнуются в своей собственной лиге, а также то, что неурядицы в «Феррари» играют им на руку, и они это никогда не отрицали, — добавила Косаченко.

Она также отметила, что считает лучшим пилотом в этой гонке Ландо Норриса из «Макларена».

Для меня главный герой гонки — это Ландо Норрис: у него огромное желание бороться, вгрызаться в каждую позицию буквально до последнего метра гонки — и это здорово. Мне кажется, вот такие гонки мы хотим, когда не просто паровозиком построились, а когда у нас появляется новая звёздочка, по крайней мере, хочется в это верить, — заключила Косаченко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британский пилот «Мерседеса», шестикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон победил в гонке на втором этапе сезона Гран-при Штирии (Австрия). Второе место занял его партнёр по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из «Ред Булл». Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят занял десятое место, заработав тем самым первое очко в личном зачёте. Напарник россиянина Пьер Гасли финишировал на 15-м месте.